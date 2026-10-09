В шести провинциях Панамы пропало электричество после землетрясения

Сильное землетрясение в Панаме привело к перебоям в подаче электроэнергии в шести провинциях страны. Об этом сообщила электросетевая компания Naturgy.

По данным компании, нарушения электроснабжения сохраняются в различных секторах провинций Чирики, Эррера, Лос-Сантос, Верагуас, Кокле и части Западной Панамы. Специалисты внимательно следят за ситуацией и работают над восстановлением обслуживания.

Напомним, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщал, что землетрясение магнитудой 7,6 было зафиксировано в Панаме в 11:56 по местному времени (20:56 мск). Эпицентр находился в 213 километрах к юго-западу от столицы страны, очаг залегал на глубине 12 километров.

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