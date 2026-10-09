В США умер пробывший в заключении 22 года Кертис Флауэрс

Американец Кертис Флауэрс скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на адвоката мужчины. Причина смерти не раскрывается. Ранее он провёл в тюрьме более 22 лет по обвинению в убийстве.

«Кертис Флауэрс умер в своём доме в штате Миссисипи», — сообщает сообщил адвокат.

Мужчину шесть раз судили за убийство четырёх человек. Преступление произошло в мебельном магазине в 1996 году. На последнем процессе в 2010 году суд приговорил его к смертной казни. Однако в 2019 году Верховный суд США отменил этот приговор. Судьи установили факт незаконного отстранения прокуратурой чёрнокожих кандидатов в присяжные. В декабре 2019 года Флауэрс был освобождён под залог. В сентябре 2020 года с него полностью сняли все обвинения.

Дело Кертиса Флауэрса стало известным примером судебной ошибки в истории США. Мужчина провёл в заключении более двух десятилетий. Верховный суд США шесть раз рассматривал его дело. В итоге высшая инстанция признала действия прокуратуры штата Миссисипи дискриминационными. После оправдания Флауэрс выступал за реформу уголовной системы и отмену смертной казни.

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