В суде США полицейские ликвидировали нападавшего с ножом и пистолетом

Мужчина попытался атаковать сотрудников суда в Нашвилле и был застрелен

Полицейские застрелили мужчину, попытавшегося напасть на сотрудника пункта досмотра в федеральном суде Нашвилла. Об этом сообщил представитель городской полиции Дон Аарон.

Инцидент произошел около 9:30 утра в Федеральном здании и здании суда имени Фреда Д. Томпсона. Мужчина возрастом около сорока лет приехал в город из другого штата.

На входе злоумышленник достал пистолет и попытался выстрелить, однако оружие заклинило. После этого он переключился на нож и атаковал сотрудника службы безопасности. В ответ страж порядка применил табельное оружие.

Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти его не удалось. Личность погибшего и мотивы его действий пока не разглашаются.

Следователи уже осмотрели автомобиль мужчины, припаркованный рядом с судебным комплексом. Расследование происшествия передано Бюро расследований штата Теннесси.

Помощник федерального прокурора Роб Макгуайр подчеркнул недопустимость появления вооруженных лиц в федеральных зданиях. По его словам, ведомству предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и действовать соответствующим образом.

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