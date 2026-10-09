В Свердловской области возбудили дело после ДТП с рейсовыми автобусами

Дело возбудили после столкновения двух автобусов на Урале

Свердловской области возбудили уголовное дело после аварии с двумя автобусами. В результате происшествия пострадали пять человек. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

ДТП произошло в Новолялинском районе. Столкнулись два рейсовых автобуса, перевозивших пассажиров. Травмы получили люди, находившиеся в одном из транспортных средств.

Верхотурский межрайонный следственный отдел СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительной информации, водитель «Ютонга» не соблюдал дистанцию в зоне дорожных работ и врезался в «Форд-транзит». В момент аварии в «Ютонге» ехали 12 человек, в «Форд-транзите» — 11.

По данным МЧС, как сообщад ранее МК, травмы получили три пассажира микроавтобуса, их направили на осмотр в больницу.