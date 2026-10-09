В Танзании 35 человек погибли в ДТП

Как минимум 35 человек погибли в Танзании в результате лобового столкновения междугородного автобуса с грузовиком, перевозившим брёвна. Об этом сообщила газета The Tanzania Times со ссылкой на спасательные службы.

Инцидент произошёл в районе Морогоро на юго-западе страны. По данным издания, авария случилась минувшей ночью: водитель грузовика попытался совершить обгон, но не рассчитал манёвр, и его автомобиль врезался в автобус, двигавшийся во встречном направлении.

После столкновения обе машины вспыхнули и полностью сгорели. На месте происшествия у населённого пункта Мкамбарани работают следователи. Других подробностей о числе пострадавших и обстоятельствах трагедии не приводится.

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