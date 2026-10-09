В трех районах Киева остановили часть общественного транспорта

В Киеве временно приостановили движение части общественного электротранспорта в трех районах из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Об этом сообщила компания «Киевпастранс» в своем канале.

Ограничения затронули Оболонский, Подольский и Святошинский районы. В компании уточнили, что о возобновлении движения и дальнейших изменениях в работе транспорта сообщат дополнительно.

По данным киевских онлайн-сообществ, в городе начались внеплановые отключения электроэнергии. Накануне, 8 октября, в Киеве также возникли перебои с электричеством, из-за которых приостанавливали работу метро и наземного электротранспорта.

Кроме того, украинские СМИ сообщали о перебоях с водоснабжением и канализацией. Информация о сроках полного восстановления работы транспорта в трех районах пока не приводится.

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