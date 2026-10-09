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Происшествия 1153

В Твери пропал подросток - возбуждено уголовное дело

В Твери возбудили уголовное дело после исчезновения подростка

В Твери возбудили уголовное дело после исчезновения подростка
Фото: Лилия Шарловская

В Твери пропала 16-летняя девочка. О ее местонахождении ничего неизвестно с 5 октября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 9 октября, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. Также продолжается поиск ребенка. Мобилизованы все силы и средства, чтобы найти подростка.

Известно, что девочка ушла из дома 5 октября. С тех пор ее никто больше не видел. К поисковым мероприятиям привлечены волонтеры, сотрудники МЧС и полиции. 

Ранее наше издание также сообщало, что в Краснодаре правоохранительные органы ведут поиски пропавшего восьмилетнего мальчика. 

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