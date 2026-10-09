В Южно-Сахалинске арестовали напавшего на мальчика мужчину

В Южно-Сахалинске мужчину, который избил мальчика во дворе жилого дома, заключили под стражу. Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве, сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Инцидент произошел вечером 26 сентября. Ребенок вышел из дома, чтобы вынести мусор, когда на него напал неизвестный мужчина и начал наносить удары.
Мальчику помогли прохожие, которые вмешались в происходящее. После нападения правоохранители начали проверку обстоятельств случившегося.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ. Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
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