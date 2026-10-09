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Происшествия 1509

Власти Кривого Рога рассказали о повреждении городской инфраструктуры

В Кривом Роге пострадал инфраструктурный объект

В Кривом Роге пострадал инфраструктурный объект
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины повреждён объект инфраструктуры. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул. 

Каких-либо дополнительных подробностей чиновник не привёл — не уточняется, что именно за объект пострадал, каков характер повреждений и есть ли пострадавшие.

Ранее в этом же городе уже сообщалось о взрывах. Официальных комментариев по поводу того, связаны ли они с повреждением инфраструктурного объекта, на данный момент не поступало.

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