Власти Кривого Рога рассказали о повреждении городской инфраструктуры

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины повреждён объект инфраструктуры. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул.

Каких-либо дополнительных подробностей чиновник не привёл — не уточняется, что именно за объект пострадал, каков характер повреждений и есть ли пострадавшие.

Ранее в этом же городе уже сообщалось о взрывах. Официальных комментариев по поводу того, связаны ли они с повреждением инфраструктурного объекта, на данный момент не поступало.

Читайте также:

«Вот так, оказывается»: Зеленского обвинили в уничтожении малой родины.

В Кривом Роге толпа вооруженных сотрудников ТЦК напала на автомобиль.