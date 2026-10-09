Внуково не смог принять 15 самолетов из-за ограничений

Пятнадцать самолетов перенаправили из Внуково на запасные аэродромы

Пятнадцать самолетов, следовавших в аэропорт Внуково, перенаправили на запасные аэродромы из-за временных ограничений на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажиров самолетов, которые ожидали вылета, но не успели отправиться до введения ограничений, начали возвращать в терминал. При этом решение о высадке пассажиров принимают авиакомпании.

На момент публикации ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали более двух часов. В аэропорту отметили, что обстановка остается спокойной.

Ранее сообщалось, что из-за ограничений в московских аэропортах более десяти самолетов не смогли приземлиться в столице и отправились на запасные аэродромы.

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