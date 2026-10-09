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Происшествия 1780

ВСУ атаковали гуманитарную миссию МККК

Под Донецком ВСУ атаковали гуманитарную миссию МККК

Под Донецком ВСУ атаковали гуманитарную миссию МККК
Фото: Ольга Шуклина

Боевики ВСУ нанесли удар по гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста. Произошло это под Донецком. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По ее словам, под удар попал грузовик миссии. Он находился рядом со складом.

«Объекты были отмечены символикой организации, так что это не могло быть случайностью», - уверена Яна Лантратова.

Она потребовала от ООН отреагировать на это преступление. О пострадавших в результате удара информации не поступало.

Ранее наше издание сообщало, что в Минске считают, что удар беспилотника по Брянской области, от которого пострадала гражданка Белоруссии, мог быть совершён специально. 

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