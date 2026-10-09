ВСУ пытаются атаковать Москву, сбиты 15 БПЛА

Собянин сообщил о 15 сбитых БПЛА на подлете к Москве

Подразделения ПВО Минобороны отбили атаку 15 беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Максе».

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Других подробностей глава города не привел. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, МК писал ранее, что в ночь на 9 октября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 505 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России. Среди территорий, над которыми работали средства ПВО, — Московский регион, Калужская, Брянская, Нижегородская, Белгородская, Курская и другие области.