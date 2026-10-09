ВСУ сегодня ночью атаковали Тульскую область с помощью БПЛА

В ночь на 9 октября над Тульской областью силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем канале в мессенджере МАХ.

По его словам, враг предпринял попытку атаки ночью. В период действия беспилотной опасности подразделения ПВО сбили все 14 дронов. В результате отражения атак никто не пострадал.

Глава региона уточнил, что режим беспилотной опасности действовал с 14:00 мск 8 октября до 07:18 мск 9 октября. Других подробностей ночной атаки не приводится. Информации о разрушениях также нет.