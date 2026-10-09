Вынесен приговор участникам массовой драки в ТЦ

Конфликт произошел в одном из магазинов в ТЦ «Щука» 26 февраля. Посетитель попытался украсть 6 банок «энергетика». Его попытался остановить охранник, однако мужчина стал проявлять агрессию, а потом сбежал с похищенным. В тот же день он созвал своих приятелей, они вместе вернулись в магазин и начали избивать четверых сотрудников охраны.

Вскоре все подозреваемые были задержаны, им предъявили обвинение в хулиганстве. Зачинщик также был признан виновным в грабеже. По информации пресс-службы судов Общей юрисдикции Москвы, он приговорен к 5 годам лишения свободы, остальные получили по 3,5 года колонии.