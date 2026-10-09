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Происшествия 3537

Взрыв прогремел на детской площадке в российском городе

Неизвестные устроили взрыв на площадке в Новосибирске

Неизвестные устроили взрыв на площадке в Новосибирске

В Новосибирске на улице Татьяны Снежиной неизвестные устроили взрыв на детской площадке. Об этом сообщил портал Ngs.ru.

Очевидица происшествия рассказала, что после взрыва у припаркованных рядом автомобилей сработала сигнализация. По её словам, звук был настолько сильным, что перепугал весь дом. Женщина выразила надежду, что хулиганов найдут и накажут.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области заявили, что информация о происшествии к ним не поступала. Сотрудники полиции начали проверку по факту случившегося.

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