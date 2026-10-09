Япония передаст Германии задержанного в стране россиянина по кличке "Змей"

В Осаке задержали 28-летнего гражданина РФ Владимира К. Он приехал в Японию отдыхать, однако теперь его готовят к отправке в Германию, где идёт разбирательство. Следствие считает его одним из тех, кто стоял у истоков кибергруппировки Qilin.

В сети он известен как «Змей». По версии немецких следователей, этот человек создавал вредоносные программы и снабжал других хакеров средствами для взлома и вымогательства. За это он получал долю от выкупных платежей.

Qilin входят в число наиболее активных киберпреступных объединений. За прошлый год у них насчитали 958 пострадавших. С июля 2025-го по март 2026-го их заработок оценивают в 193 млн долларов.

Среди громких эпизодов — атака в июне 2024 года на Synnovis, которая оказывала лабораторные услуги британской Национальной службе здравоохранения. Тогда остановились переливания крови, операции и обмен информацией между медицинскими учреждениями.

В Германии россиянина подозревают в причастности к нападениям на более чем 12 крупных организаций за последние два года. Ущерб европейским компаниям от Qilin с 2022 года оценивают в 2,9 млрд долларов. Один из эпизодов связан со взломом логистической фирмы в Северном Рейне — Вестфалии, где злоумышленники просили выкуп 165 000 долларов в биткоинах.

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