Завод загорелся в посёлке Редкино Тверской области после атаки БПЛА

В Тверской области ликвидировали пожар на заводе после атаки БПЛА

Возгорание произошло на одном из заводов в посёлке Редкино Тверской области в результате отражения атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королёв на своей странице в Max.

«Выехал в Конаковский округ, где в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание на заводе в посёлке Редкино. Сотрудники предприятия не пострадали, были вовремя эвакуированы в укрытие», — написал он.

По его словам, возгорание полностью ликвидировано. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы. Все сотрудники завода находятся в безопасности.

Посёлок Редкино расположен в Конаковском районе Тверской области. В регионе регулярно фиксируют попытки атак беспилотников.

Ранее стало известно, что в результате ночной атаки БПЛА на посёлок Разумное Белгородского района погибли два человека, ещё четверо получили ранения. Кроме того, 9 человек пострадали в Калужской области.

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