Житель Брянской области получил ранения при атаке дрона

В Брянской области местный житель получил ранения при атаке БПЛА

Житель Брянской области получил ранения в результате атаки беспилотника на посёлок Белая Берёзка. Об этом сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук на своей странице в Max.

«Дрон-камикадзе атаковал посёлок Белая Берёзка Трубчевского района. Осколочные ранения получил местный житель. Его доставили в больницу. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. Желаю скорейшего выздоровления», — написал губернатор.

По его словам, пострадавший получил осколочные ранения. Его жизнь находится вне опасности.

Брянская область регулярно подвергается атакам беспилотных аппаратов. Ранее стало известно, что в результате ночной атаки БПЛА на посёлок Разумное Белгородского района погибли два человека, ещё четверо получили ранения.

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