70 человек эвакуировали из полыхающей многоэтажки в российском городе

В Кургане сегодня ночью, 10 октября, случился масштабный пожар. Об этом рассказали представители регионального управления МЧС России.

Возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже многоквартирного дома. В результате загорелась крыша.

На место выезжали спасатели. Они эвакуировали 70 человек. В том числе 7-летнего ребенка. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. На месте работали 46 специалистов и 13 единиц техники. О пострадавших не сообщается. В ближайшее время эксперты выяснят причину пожара.

Ранее наше издание сообщало, что в поселке Яблоновском Тахтамукайского района Адыгеи случилась трагедия. Там взорвался бытовой газ. В результате погиб мужчина.

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