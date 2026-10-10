70 человек эвакуировали из полыхающей многоэтажки в российском городе

В Кургане сегодня ночью, 10 октября, случился масштабный пожар. Об этом рассказали представители регионального управления МЧС России.
Возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже многоквартирного дома. В результате загорелась крыша.
На место выезжали спасатели. Они эвакуировали 70 человек. В том числе 7-летнего ребенка. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. На месте работали 46 специалистов и 13 единиц техники. О пострадавших не сообщается. В ближайшее время эксперты выяснят причину пожара.
Ранее наше издание сообщало, что в поселке Яблоновском Тахтамукайского района Адыгеи случилась трагедия. Там взорвался бытовой газ. В результате погиб мужчина.