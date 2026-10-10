Аварийная посадка самолета в Забайкалье: что известно нового

Пострадавших во время аварийной посадки самолета в Забайкалье отправили домой

Пострадавшим при аварийной посадке легкомоторного самолета в Забайкальском крае оказана медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов.

По его словам, летчика и авиатехника осмотрели врач и хирург, сделали анализы и КТ. Патологий не выявлено. В удовлетворительном состоянии их отпустили домой на амбулаторное лечение.

Инцидент произошел в Сретенске.

Самолет выполнял рейс по маршруту Сретенск — Благовещенск, при взлете отказал двигатель. СК начал проверку по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

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