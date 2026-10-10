...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Происшествия 2186

БПЛА ВСУ атаковали Севастополь

Два беспилотника ВСУ сбили в Севастополе

Два беспилотника ВСУ сбили в Севастополе
Фото: Ольга Шуклина

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. За минувшие сутки в Севастополе сбили два вражеских беспилотника.

Об этом сегодня, 10 октября, рассказал официальный тг-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Инфраструктура тоже не повреждена.

Развожаев поблагодарил российских военнослужащих за хорошую работу. Именно они нейтрализовали вражеские дроны.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще 15 беспилотников, летевших на столицу. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Беспилотная опасность: как действовать в экстренной ситуации и где укрыться

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX 

Подписаться

Автор:

Что еще почитать