БПЛА ВСУ атаковали Севастополь

Два беспилотника ВСУ сбили в Севастополе

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. За минувшие сутки в Севастополе сбили два вражеских беспилотника.

Об этом сегодня, 10 октября, рассказал официальный тг-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Инфраструктура тоже не повреждена.

Развожаев поблагодарил российских военнослужащих за хорошую работу. Именно они нейтрализовали вражеские дроны.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще 15 беспилотников, летевших на столицу. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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