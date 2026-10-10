Бывший советский гимнаст пожизненно отстранён от спорта из-за домогательств

Центр безопасного спорта США (SafeSport) запретил Артуру Акопяну, в прошлом советскому гимнасту и тренеру американской сборной, заниматься спортивной деятельностью до конца жизни. Вердикт обнародовали в среду, 7 октября. Поводом назвали рукоприкладство и психологическое давление, домогательства на сексуальной почве и нарушения сексуального характера. Пока это решение можно оспорить.

В составе сборной СССР Акопян в 1983 году выиграл чемпионат мира в опорном прыжке. Завершив выступления в 1985-м, он уехал в США и занялся тренерской работой, а позже вошёл в штаб национальной команды. У него тренировалась Маккейла Марони, ставшая олимпийской чемпионкой 2012 года.

В 2024-м The Washington Post выпустила материал, где бывшие гимнастки рассказали о жестоком обращении и психологическом давлении на тренировках. 9 его учениц утверждали, что наставник в ярости швырял их на пол, из-за чего на коже появлялись гематомы.

В 2016-м гимнастка Мэтти Ларсон подала в суд на Акопяна. По её версии, он создал в гимнастическом центре обстановку унижения и оскорблений, что, как она считает, открыло дорогу для сексуального насилия со стороны Ларри Нассара, прежде работавшего врачом сборной США. Через 2 года стороны заключили мировое соглашение, и Ларсон получила $1 млн.

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