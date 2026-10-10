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Происшествия 2334

Частный дом на 1400 квадратов сгорел в курортном городе России

Частный дом в Сочи сгорел на площади 1400 квадратов

Частный дом в Сочи сгорел на площади 1400 квадратов

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в частном доме в Адлерском районе Сочи. Огонь распространился на площади 1400 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Возгорание возникло в пятницу вечером на улице Ленина. Сначала загорелось 200 квадратных метров. Затем пламя быстро увеличилось до тысячи квадратов.

В 23:17 мск пожарные локализовали огонь на площади 1400 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось в 01:35 мск. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется.

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