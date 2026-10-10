Четверо подростков пострадали в ДТП в российском регионе

В Ульяновской области в ДТП пострадали четверо подростков

В Ульяновской области случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. Детали аварии рассказали представители УМВД РФ по региону.

По предварительной информации, не имеющий водительских прав 17-летний водитель Opel не справился с управлением. В результате легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Пострадали водитель и четверо пассажиров.

Их с различными травмами госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее наше издание сообщало, что грузовик протаранил скорую в Приморье, четверо пострадали.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX