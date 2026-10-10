Четыре человека погибли, пять пострадали: ВСУ нанесли удары по региону РФ

Пять жителей ЛНР погибли в результате атаки ВСУ

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. За минувшие сутки они несколько раз наносили удары по Луганской Народной республике. В результате погибли четыре человека, ещё пять мирных жителей ранены.

Об этом сегодня, 10 октября, сообщил официальный канал главы Луганской Народной республики Леонида Пасечника. Так, боевики ударили по территории одного из фермерских хозяйств. К сожалению, погибли водители комбайна и грузовика.

Еще один дрон атаковал служебный автомобиль местной пекарни. Страшные травмы получили работница предприятия. Спасти женщину не удалось.

В Антрацитовском муниципальном округе атакован легковой автомобиль, погиб водитель. Также пострадали 78-летняя женщина, 48-летний мужчина и 21-летний парень.

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