Для общения с женой мужчина использовал отвертку и молоток

Под Пензой направлено в суд дело о побоях мужчиной супруги молотком и отверткой

Уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Кузнецка направлено в суд. Мужчина, ранее имевший проблемы с законом, обвиняется по части 2 статьи 116.1 УК РФ. Расследование вели сотрудники местного отдела МВД.

Инцидент произошел в гостях, где супруги распивали спиртное. Между ними разгорелась ссора с использованием нецензурной лексики. В разгар конфликта мужчина удалился на балкон и вернулся оттуда с молотком и отверткой в руках. Об этом сообщает пресс-служба МВД Пензенской области.

Размахивая инструментами, злоумышленник попытался ударить супругу. В итоге женщина получила два удара молотком по левой руке, один — по правой, а также два удара в область живота.

Действия нападавшего причинили потерпевшей физическую боль и телесные повреждения. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения.

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