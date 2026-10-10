...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Происшествия 2108

Дроны ВСУ оставили без света часть российского города

Дроны ВСУ повредили электроподстанцию в Орловской области

Дроны ВСУ повредили электроподстанцию в Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что за ночь силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионом. Об этом он написал в своем канале в «Максе».

В результате атаки повреждена электроподстанция в Знаменском районе. Рядом с местом падения обломков находятся православный храм и больница. Никто из местных жителей не пострадал.

Из-за повреждения подстанции часть домов в населенных пунктах муниципалитета осталась без электричества. На месте организованы восстановительные работы.

Клычков назвал произошедшее террористическим актом.

Ранее МК писал, что в Донецке произошло массовое отключение электроснабжения: в Киевском, Калининском, Пролетарском и Буденновском районах отключились 343 трансформаторные подстанции. Без света остались 51 846 абонентов.

 

Подписаться

Автор:

Что еще почитать