Дроны ВСУ оставили без света часть российского города

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что за ночь силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионом. Об этом он написал в своем канале в «Максе».

В результате атаки повреждена электроподстанция в Знаменском районе. Рядом с местом падения обломков находятся православный храм и больница. Никто из местных жителей не пострадал.

Из-за повреждения подстанции часть домов в населенных пунктах муниципалитета осталась без электричества. На месте организованы восстановительные работы.

Клычков назвал произошедшее террористическим актом.

Ранее МК писал, что в Донецке произошло массовое отключение электроснабжения: в Киевском, Калининском, Пролетарском и Буденновском районах отключились 343 трансформаторные подстанции. Без света остались 51 846 абонентов.