Две женщины пострадали в результате атаки ВСУ на приграничье

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. Сегодня, 10 октября, они нанесли удар по Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В результате пострадали две мирные жительницы. Так, в Шебекино при атаке FPV-дрона на автомобиль у женщины множественные слепые осколочные ранения головы и тела. Ее госпитализировали.

Еще одно происшествие случилось в селе Весёлая Лопань Белгородского округа. В результате взрыва вражеского беспилотника пострадала женщина. Дрон ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом.

К слову, в приграничном регионе это не первые пострадавшие за день в результате агрессии киевского режима. Ранее четыре человека пострадали в Белгородской области при атаке ВСУ.

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