Двухлетний ребенок погиб во время бунта в тюрьме

12 человек, в том числе ребенок, погибли во время бунта в мексиканской тюрьме

Двенадцать человек, включая двухлетнего ребенка, погибли в результате беспорядков в мексиканской тюрьме Эль-Кастильо в штате Синалоа. Об этом сообщает Associated Press.

Первые беспорядки вспыхнули в четверг, 8 октября. По данным местных СМИ, конфликт между заключенными перерос в перестрелку. В это время в учреждении находились родственники осужденных, пришедшие на свидание. Погибли 10 человек.

Среди погибших оказался двухлетний ребенок, который приехал с семьей навестить одного из заключенных. Его отец также пострадал во время инцидента. По информации СМИ, ранения получили 16 заключенных.

Уже в пятницу, 9 октября, в тюрьме произошла новая драка, в результате которой погибли еще два человека. О втором инциденте сообщили власти штата Синалоа, информацию также распространили местные СМИ.

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