Еще в одном российском регионе произошло землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщил Камчатский филиал ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Подземные толчки зарегистрировали в 6:43 UTC на глубине 21 километра. Эпицентр находился в 189 километрах от Петропавловска-Камчатского. Ранее в этом районе землетрясения фиксировали 7 и 8 октября.

Утром в субботу губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил о землетрясении магнитудой 4,9. Оно произошло в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области, в районе поселка Краснобродский.