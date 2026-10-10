...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Происшествия 1736

Еще в одном российском регионе произошло землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,1

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,1
Фото: сгенерировано нейросетью Copilot/Владимир Злодеев

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщил Камчатский филиал ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Подземные толчки зарегистрировали в 6:43 UTC на глубине 21 километра. Эпицентр находился в 189 километрах от Петропавловска-Камчатского. Ранее в этом районе землетрясения фиксировали 7 и 8 октября.

Утром в субботу губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил о землетрясении магнитудой 4,9. Оно произошло в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области, в районе поселка Краснобродский.

Подписаться

Автор:

Что еще почитать