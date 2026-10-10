Газель протаранила Kia, стоявший на обочине, пять человек в больнице

Пять пассажиров Газели пострадали в ДТП на трассе в Вологодской области

Вечером 9 октября на 19-м километре автодороги Ерохово-Избоищи А-144 в Вологодской области произошло ДТП. Водитель «Газели» не справился с управлением и наехал на автомобиль Kia, который частично стоял на обочине. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В момент аварии водитель Kia остановилась, чтобы помочь водителю «ВАЗ-21074». Его машина съехала с дороги и застряла на обочине. В результате столкновения травмы получили пассажиры «Газели»: двое мужчин 1979 и 2007 годов рождения, а также три женщины 1969, 1991 и 2008 годов рождения. Пострадавшей 2008 года рождения 18 лет.

Всех пострадавших доставили в центральную районную больницу. После осмотра врачи назначили им амбулаторное лечение. Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, 10 октября на 142-м километре трассы Артем – Находка в Приморском крае 42-летний водитель грузовика Mitsubishi Canter не уступил дорогу на перекрестке и столкнулся с машиной скорой помощи. Пострадали четыре человека: водитель и 48-летний пассажир грузовика, а также двое пассажиров скорой.