Грузовик протаранил скорую в Приморье, четверо пострадали

В Приморье грузовик столкнулся со скорой помощью, есть пострадавшие

10 октября в Находке Приморского края столкнулись грузовой автомобиль и машина скорой помощи. Четыре человека получили травмы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Авария произошла на 142-м километре автодороги Артем – Находка. По предварительным данным, 42-летний водитель Mitsubishi Canter выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу на перекрестке. Это привело к столкновению с автомобилем УАЗ.

Пострадали водитель и 48-летний пассажир грузовика, а также двое пассажиров скорой. Всех доставили в медицинское учреждение.

Правоохранители проводят проверку. Устанавливается степень тяжести вреда здоровью участников ДТП. Другие обстоятельства выясняются.

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