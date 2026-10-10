Известно, сколько БПЛА ВСУ летело в сторону Москвы ночью 10 октября

Более 400 БПЛА ВСУ летело в сторону Москвы ночью 10 октября

За ночь в сторону Московской области летело 403 беспилотника ВСУ. Об этом сегодня, 10 октября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Данные взяты с 20:30 9 октября по 08:30 10 октября. По словам мэра, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 25 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. На месте падения обломков работают оперативные службы.

Напомним, ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что за ночь силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионом.

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