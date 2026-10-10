Известно, сколько вражеских дронов сбили в РФ 10 октября

Почти 80 дронов ВСУ сбили в России 10 октября

Сегодня, 10 октября, в регионах России ликвидировали 78 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали представители Министерства обороны Российской Федерации.

Данные взяты за 12 часов – с 8:00 до 20:00. Дроны были ликвидированы над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской областей и Московского региона.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Вечером также стало известно, что в Курской области ВСУ атаковали торговый центр. В результате пострадал мужчина.

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