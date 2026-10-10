Хозяйка дома сильно пожалела, что пригласила гостью в дом

Перед судом в Красноярске предстанет ранее судимая жительница Сухобузимского района. Её обвиняют в хищении ювелирных изделий, общая стоимость которых оценивается в 286 тысяч рублей.

Согласно материалам разбирательства, заявление о пропаже драгоценностей поступило в дежурную часть отдела полиции № 6 в феврале. Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, потерпевшая рассказала стражам порядка, что украшения исчезли из её квартиры после визита знакомой, которую она сама и пригласила в гости. Злоумышленница вынесла ценности в тот момент, когда в жилище никого не осталось.

Сама хозяйка обнаружила пропажу далеко не сразу. На след преступницы помогла выйти родственница потерпевшей, проживающая в деревне. Она позвонила и сообщила, что та же самая женщина обокрала и её, а на данный момент уже объявлена в розыск.

Уголовное дело, возбуждённое по части 3 статьи 158 УК РФ, расследовано следователями СО № 6 МУ МВД России «Красноярское» и направлено в суд. Для обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Читайте также: Во Вьетнаме российскую туристку избили в отеле на глазах охраны

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX