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Происшествия 2677

Киев погрузился во тьму: метро встало, графики не работают

Отключения света в Киеве затронули метро, Верховную раду и водоснабжение

Отключения света в Киеве затронули метро, Верховную раду и водоснабжение

По информации украинского издания «Страна.ua», в столице Украины приступили к аварийным ограничениям электроснабжения. В Telegram-канале редакции сказано, что в городе введён экстренный режим отключений, а утверждённые графики больше не применяются.

Пятничное сообщение ДТЭК уточняло: из-за аварийных ограничений подачи тока без электричества остались правый берег Киева, а также Вышгородский и Бучанский районы Киевской области. За день до этого компания уже уведомляла о нештатных перерывах с электричеством в городе.

В столице остановилось метро, а ещё наземный электротранспорт. Электричества не было и в здании Верховной рады.

Украинские СМИ пишут о транспортном коллапсе в городе. Кроме того, по сообщениям, сбои затронули водоснабжение и канализацию Киева.

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