Крупнейший кардиологический центр горит в Стамбуле

Пациентов эвакуируют из крупного кардиологического центра в Стамбуле из-за пожара на крыше дополнительного корпуса поликлиники. Возгорание произошло в больнице Кошуйолу в районе Картал, сообщает CNN Turk.

На место прибыли пожарные расчёты. Специалисты продолжают тушить огонь и стараются не допустить его распространения на нижние этажи и основные корпуса медицинского учреждения.

Как рассказал в прямом эфире редактор CNN Turk Ариф Байгут, над больницей поднялся густой дым, который распространился на окрестности. Причина пожара пока неизвестна.

Больница Кошуйолу находится в азиатской части Стамбула и принимает пациентов со всей Турции. По информации Milliyet, очаг возгорания находится на крыше дополнительного корпуса поликлиники.

Информация о возможных пострадавших пока не поступала.

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