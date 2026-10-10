Мать пыталась лишить своего сына жизни 70% уксусом

В Красносельском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство собственного малолетнего сына. По данным следствия, женщина, находясь вместе с ребенком 2014 года рождения на участке местности у Дудергофского озера, умышленно применила в отношении него концентрированную уксусную кислоту.

Согласно материалам дела, фигурантка насильно влила малолетнему в рот заранее приобретенную бутылку 70-процентного уксуса, осознавая опасность воздействия этого вещества на организм ребёнка, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Продолжая преступный умысел, направленный на лишение жизни сына, она облила ему лицо тем же составом, после чего погрузила ребенка в воду и, не оказав ему помощи, скрылась с места происшествия. Мальчику удалось самостоятельно выбраться из воды.

На следующий день женщине было предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе процессуальных действий обвиняемая признала вину частично и не стала возражать против избрания меры пресечения.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить фигурантку под стражу. Срок содержания под стражей установлен до 8 декабря 2026 года.

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