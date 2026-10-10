Медведь бегал по городу и преследовал женщину в Красноярском крае

Медведь бегал по городу и преследовал женщину в Минусинске

В городе Минусинск Красноярского края медведь выбежал на городские улицы и погнался за женщиной. Хищника удалось отпугнуть автомобильным гудком, сообщает телеграм-канал Kras Mash.

Инцидент произошел утром 10 октября. Медведя заметили на дорогах города, где он свободно передвигался среди жилых кварталов.

Очевидцы сняли животное на видео. На кадрах видно, как хищник бегает по проезжей части.

Сейчас медведь исчез из поля зрения, его ищут.

Ранее в Туве медведь забрался в гостевой домик на турбазе.

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