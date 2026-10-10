Молодой мужчина ножами выпотрошил собственного брата-близнеца

29-летнего австралийца обвинили в убийстве брата-близнеца, тело которого обнаружили на заднем дворе жилого дома. Полиция изъяла сразу несколько ножей, которые использовал преступник, сообщает ABC News Australia.

Правоохранители прибыли на место после сообщения о серьезном происшествии. Погибшего нашли на заднем дворе дома. Его брат-близнец был задержан.

Подозреваемого обвинили в убийстве. По данным телеканала 9 News, во время судебного заседания 10 октября он участвовал в слушаниях по телефону из больницы. В суде также прозвучали опасения по поводу его психического состояния.

Полиция продолжает расследование. По предварительным данным, труп мог находиться в доме несколько дней до того, как его тело обнаружили.

Изъятые ножи направили на криминалистическую экспертизу. Власти также оказывают поддержку семье погибшего. Министр правительства штата Джон Кэри назвал случившееся шокирующим для местного сообщества.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 16 октября. После него мужчину должны перевезти в специализированное психиатрическое учреждение.

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