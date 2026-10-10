Мотоциклист погиб в ДТП на востоке Москвы

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на востоке Москвы в субботу вечером.

Как стало известно "МК", ДТП произошло на Щёлковском шоссе. Мотоциклист столкнулся с китайским самосвалом, также в ДТП участвовали еще один мотоцикл и легковой автомобиль. Погибший - один из байкеров. Обстоятельства случившегося уточняются.