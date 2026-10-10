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Происшествия 1682

Мотоциклист погиб в ДТП на востоке Москвы

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на востоке Москвы в субботу вечером.

Мотоциклист погиб в ДТП на востоке Москвы

Как стало известно "МК", ДТП произошло на Щёлковском шоссе. Мотоциклист столкнулся с китайским самосвалом, также в ДТП участвовали еще один мотоцикл и легковой автомобиль. Погибший - один из байкеров. Обстоятельства случившегося уточняются.

 

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Автор:
Москва

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