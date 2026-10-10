Муж пытавшейся убить сына уксусом женщины рассказал об их семье

Муж задержанной петербурженки, которую обвиняют в попытке убить 12-летнего сына, рассказал о проблемах в ее бизнесе и трудностях, с которыми сталкивалась семья. Об этом Александр сообщил РЕН ТВ 10 октября.

По словам мужчины, его жена занимает должность генерального директора компании, однако в последнее время ее дела пошли плохо и бизнес понес крупные убытки.

Александр также рассказал, что у мальчика есть задержка развития: он с трудом воспринимает обращенную к нему речь и не разговаривает. При этом мать, по словам супруга, старалась помочь сыну — покупала дорогостоящее оборудование для реабилитации и водила его на развивающие занятия.

"Я думаю, она считала, что для меня сын был обузой, потому что я работаю удаленно и большую часть времени он проводит со мной", — заявил Александр.

Ребенок остается в больнице в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что 41-летняя Валентина Г. влила сыну в рот 70-процентный уксус, облила ему лицо, а затем погрузила мальчика в воду в Дудергофском озере и скрылась. Ребенок смог самостоятельно выбраться на берег. Женщину заключили под стражу по делу о покушении на убийство малолетнего. Свою вину она признала частично.