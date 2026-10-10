Мужчину жестоко избили из-за замечания о граффити

В переулке Пирогова Северной столицы местный житель оказался в больнице после конфликта с двумя молодыми людьми. Инцидент произошел вечером во дворе дома № 15, где двое парней наносили граффити на стену. Мужчина обратился к ним с просьбой прекратить.

Ответная реакция оказалась крайне агрессивной. Злоумышленники применили перцовый газ, распылив его в лицо потерпевшему, а затем нанесли ему удар по голове тяжелым баллоном с краской, сообщают местные СМИ. После того как петербуржец упал, агрессоры продолжили наносить ему удары ногами.

Нападавшие покинули место происшествия только тогда, когда мужчина потерял сознание. Скорую помощь вызвали соседи, и пострадавшего срочно доставили в медицинское учреждение.

Ранее под Пензой было направлено в суд дело о побоях мужчиной супруги молотком и отверткой. Размахивая инструментами, злоумышленник попытался ударить супругу. В итоге женщина получила два удара молотком по левой руке, один — по правой, а также два удара в область живота.

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