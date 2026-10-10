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Происшествия 4170

На Камчатке беспечность подростка закончилась трагедией

На Камчатке несовершеннолетний без прав разбился на мотоцикле

На Камчатке несовершеннолетний без прав разбился на мотоцикле
Сгенерировано нейросетью Qwen, Роман Каманин

10 октября на третьем километре автодороги «Дебаркадер – Погодный» в поселке Усть-Камчатск произошла авария с трагическим исходом, сообщили в краевой прокуратуре. По предварительной информации, 16-летний юноша, не имеющий права управлять транспортными средствами, ехал на мотоцикле, не справился с рулем, выехал за пределы проезжей части и врезался в дорожный знак.

От полученных телесных повреждений несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

По данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства и причины трагедии. В рамках надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям граждан, допустивших передачу транспортного средства несовершеннолетнему. Ход процессуальных проверок, проводимых правоохранительными органами, взят на особый контроль прокуратуры.

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Автор:
Камчатка Забайкальский край Забайкалье Танзания

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