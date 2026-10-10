На Камчатке беспечность подростка закончилась трагедией

На Камчатке несовершеннолетний без прав разбился на мотоцикле

10 октября на третьем километре автодороги «Дебаркадер – Погодный» в поселке Усть-Камчатск произошла авария с трагическим исходом, сообщили в краевой прокуратуре. По предварительной информации, 16-летний юноша, не имеющий права управлять транспортными средствами, ехал на мотоцикле, не справился с рулем, выехал за пределы проезжей части и врезался в дорожный знак.

От полученных телесных повреждений несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

По данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства и причины трагедии. В рамках надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям граждан, допустивших передачу транспортного средства несовершеннолетнему. Ход процессуальных проверок, проводимых правоохранительными органами, взят на особый контроль прокуратуры.

Читайте материал по теме: Стало известно о пострадавших при аварийной посадке самолета в Забайкалье

Также читайте: В Танзании 35 человек погибли в ДТП

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX