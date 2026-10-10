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Происшествия 2184

На востоке Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Изюме прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Изюме прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дмитрий Ларин

В городе Изюм, расположенном в Харьковской области на востоке Украины, произошли взрывы. Об этом проинформировало издание «Общественное. Харьков». По его данным, в городе раздались звуки взрывов.

На территории Харьковской области действует предупреждение о воздушной тревоге. Сигнал тревоги был объявлен на фоне сообщений о взрывах. О причинах и последствиях не уточняется.

Официальной информации о разрушениях или пострадавшим в Изюме пока не поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, в последнее время украинские СМИ неоднократно сообщали о взрывах в разных регионах страны. В частности, фиксировались взрывы в Харькове, Сумах, Кировограде и Кролевце. Также сообщалось о перебоях с интернетом и электричеством в Киеве, остановке электротранспорта и метро, а также о проблемах с водоснабжением.

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