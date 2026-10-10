На юге Канады произошло крушение самолета, есть погибшие

В Канаде два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Агентство Canadian Press со ссылкой на полицию провинции Онтарио передает, что на юге Канады в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека.

По данным агентства, самолет с возгоранием упал рядом с городом Фергус, а перепечатку материала приводит газета Globe and Mail. Уточняется, что воздушное судно упало в поле неподалеку от проезжей части, и на месте крушения возник пожар, который удалось потушить.

Полиция ведет расследование.

Ранее сообщалось, что в российском регионе в ДТП с грузовиком погибли 3 человека.