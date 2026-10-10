Начальник полиции обманул вьетнамских поваров: взял деньги «просто так»

Бывший начальник полиции ОМВД по району Лианозово получил срок за мошенничество – он решил на словах облагодетельствовать хозяев вьетнамского ресторана, у которых возникли проблемы с законодательством. В реальности никаких действий в поддержку иностранцев офицер предпринимать даже не собирался.

Как стало известно «МК», поводом для вымогательства взятки стали проблемы, которые возникли у ресторана, расположенного на Савеловском рынке. Троих поваров питейного заведения изобличили в нарушении миграционного законодательства. Юридическому лицу грозил штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Хозяйка ресторана попросила друзе й поискать контакты в полиции, чтобы минимизировать потери. И вскоре такой контакт нашелся – руководитель полиции ОМВД Лианозово заявил, что может сгладить ситуацию за вознаграждение в сумме 700 тысяч рублей. Офицер пообещал договориться с коллегами из отдела по вопросам миграции, хотя в действительности у него не было там контактов, и он не планировал вести переговоры. Тем не менее, с видом знатока он пояснил, что штраф заплатить все же придется, но значительно меньший – по 18500 рублей за каждого нарушителя режима. Однако женщина-ресторатор, взвесив все «за» и «против», решили обратиться в ФСБ. В результате полицейского задержали после того, как посредник сел в его машину и положил деньги в «бардачок».

Силовик не стал отрицать свою вину. Останкинский суд учел его содействие следствию и приговорил к 1 году 8 месяцам колонии.