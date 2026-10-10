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Происшествия 1068

Над Курской областью сбили 167 беспилотников за сутки

ВСУ 167 раз атаковали Курскую область за сутки

ВСУ 167 раз атаковали Курскую область за сутки
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Петр Осинцев

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за минувшие сутки ВСУ 167 раз атаковали регион с помощью беспилотников. Еще 71 раз украинские силы применили артиллерию по отселенным районам. Об этом глава региона написал в своем канале в «Максе».

По его данным, пять раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств. Данные охватывают период с 09:00 мск 9 октября до 09:00 мск 10 октября.

В результате атак в ряде сел повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки. Погибших и пострадавших нет, уточнил Хинштейн.

Напомним, в ночь на 10 октября силы ПВО уничтожили 560 украинских беспилотников над территорией России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

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