Над Курской областью сбили 167 беспилотников за сутки

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за минувшие сутки ВСУ 167 раз атаковали регион с помощью беспилотников. Еще 71 раз украинские силы применили артиллерию по отселенным районам. Об этом глава региона написал в своем канале в «Максе».

По его данным, пять раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств. Данные охватывают период с 09:00 мск 9 октября до 09:00 мск 10 октября.

В результате атак в ряде сел повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки. Погибших и пострадавших нет, уточнил Хинштейн.

Напомним, в ночь на 10 октября силы ПВО уничтожили 560 украинских беспилотников над территорией России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.