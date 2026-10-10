Названа причина жесткой посадки самолета в Забайкалье

Техническая неисправность двигателя стала причиной жесткой посадки легкомоторного самолета Cessna 182 в Забайкальском крае. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел в субботу в Сретенске. Во время взлета у воздушного судна, по предварительным данным, отказал двигатель. На борту находились два человека — летчик и авиатехник. Оба получили травмы и были госпитализированы.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что полет был санкционирован. Экипаж перегонял самолет по маршруту Сретенск — Могоча — Чирок (Благовещенск).

При жесткой посадке самолет опрокинулся, его хвост и другие детали получили повреждения. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ранее сообщил, что пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.