«Не наркотики, а автоприсадки»: муж известной фудблогерши втайне от нее варил метадон

На процессе по делу против граждан Латвии, варивших метадон в подмосковном коттедже, были допрошены бывший фудблогер Эмма Духова и ее супруг Василийс Дайнега. Мужчина рассказал, что задолжал крупную сумму одному латвийскому ростовщику, угрожавшему его семье. Он-то и убедил подсудимого заняться незаконной деятельностью в счет погашения долга. Жене Дайнега сказал, что якобы готовил присадки для автомобильных масел. Духова подтвердила, что о наркотиках ей ничего известно не было.

Как стало известно «МК», четверо граждан Латвии – Василийс Дайнега, его жена Эмма Духова, брат Михаилс Дейнега и знакомый Русланс Кириченко в 2024 году переехали из Лавтии в Россию и создали нарколабораторию в частном доме в подмосковной деревне Хвостово. Им помогал в преступной деятельности москвич Николай Лукерин. Оперативникам удалось разоблачить варщиков в феврале 2025 года. Получив информацию о производстве запрещенных веществ, они нагрянули в домовладение с проверкой и обнаружили в постройке на участке оборудование для изготовления наркотиков и более 38 кг метадона, оставленного в морозильной камере. На всех пятерых было возбуждено уголовное дело за незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере, которое рассматривает Мособлсуд.

До начала этой истории у себя дома в Латвии 54-летняя Эмма Духова несколько лет занималась блогингом и выкладывала видео с пошаговыми рецептами блюд русской и прибалтийской под псевдонимом «Бабушка Эмма». Ни она, ни другие обвиняемые, большинству их которых более 50 лет, к уголовной ответственности ранее не привлекались.

Заседание в минувшую пятницу началось с допроса Жасмины Лукериной, сестры Николая Лукерина. Женщина отозвалась о подсудимом исключительно положительно: «Отличный семьянин, заботливый отец и муж, готов прийти на помощь близким». Правда оказалось, что сестре не было известно, чем Николай зарабатывал себе на жизнь. Она смогла сказать только то, что какое-то время брат занимался криптовалютой.

Василийс Дайнега, опрошенный после свидетельницы, признал вину частично и заявил об искреннем и чистосердечном раскаянии. Но мужчина не согласился с ролью своей супруги, прописанной в обвинении. По его словам в июне 2023 года, за 10 месяцев до приезда в Россию, он стал должником у людей, которые угрожали жизням и здоровью его и его близких.

– Я был вынужден взять денежный заем на 35 тысяч евро у ростовщика проживающего в Риге, но не смог вовремя вернуть долг, после чего подвергся жесткому прессингу, - объяснил подсудимый. – Дошло до того, что угрозы, в конце концов, переросли в действие. Моих сыновей перед домом встретили трое верзил и со словами «папа привет передал» избили их.

Дайнега рассказал, что был крайне запуган, больше всего боялся за своих родных. Тогда-то ему и предложили принять участие в изготовлении наркотиков в России в счет погашения долга. Ростовщик заверил, что всю организацию берет на себя. От Дайнеги требовалось, чтобы он проживал в доме, где будет изготавливать наркотики, и не вызывал подозрений у соседей. «Доброжелатель» обязался выдавать 6 тысяч евро на три месяца, в которые входили примерно 110 тысяч рублей за аренду коттеджа, а остальные деньги Дайнега мог тратить на проживание.

– У меня не было выхода. Я не мог сказать Эмме, что еду в Россию изготавливать наркотики. Она никогда не позволила бы мне заниматься подобными вещами, поэтому я наплел ей ерунду. Сказал, что якобы мне предложили работу по изготовлению присадки для автомобильных масел в России, и убедил её, что это нужно, чтобы расплатиться за долги. Моя жена была мною обманута и введена в заблуждение. Я скрывал от нее правду. Она не знала и не догадывалась, что в доме в деревне Хвостово изготавливается наркотическое средство, а не автоприсадка. Только по моей вине здесь сейчас находятся моя жена и мой брат.

Его супруга в это время сидела рядом в «аквариуме» и слушала мужа, вытирая слезы платком.

Перед отъездом в Россию в конце апреля 2024 года Дайнега встретился в торговом центре с Руслансом Кириченко. Мужчины были знакомы через родителей. Дайнега попросил Кириченко помочь с регистрацией машины в России, а тот дал номер телефона Николая Лукерина. В середине мая Дайнега с супругой приехал в Россию и арендовал коттедж в Хвостово. Он нашел на сайте «Шевроле Ниву» и попросил Николая оформить документы о регистрации транспортного средства, которые были переданы ему курьером. За машину расплатился его «работодатель».

В августе к Дайнеге приехал брат Михаилс, по словам обвиняемого, «чтобы решить в Москве семейные вопросы и воссоединиться со своей супругой, с которой долго находился порознь».

В один из вечеров Эмма приготовила ужин, за которым мужчины заговорили об автоприсадках, но, кажется, Михаилс начал что-то подозревать. Братья вышли в беседку покурить, и Михаилс сказал: «Я же вижу, что что-то не так у тебя».

– Я ему рассказал, во что я влип, и говорю: «Миш, ты, наверно, собирайся и отсюда выезжай в гостиницу». А он ответил, что никуда не уедет.

В конце августа Дайнеге позвонил ростовщик и сказал, что выслал подарок. Доставка пришла, и в ней оказались канистры, вытяжка, трубы и прочее оборудование. На тот момент уже пришло время продлевать визы, и Дайнега с супругой уехали в Ригу. Там организатор незаконного бизнеса передал Дайнеге деньги и тетрадку со схемами, в которой было доходчиво расписано, как собирать оборудование и изготавливать метадон. Он сказал «Приедешь и приступай». «И сколько это может продолжаться?» – спросил Дайнега. «А сделаешь пару заходов, а там, может, и закроем эту тему», – ответил тот.

Приехав обратно в Россию, Дайнега принялся за дело. Но, провозившись больше недели, он так и не смог сделать наркотик.

– Я пытался смешивать, но не вышло ничего. Я полный ноль в этом деле. Слил это все в одну бочку, вынес в курятник и поставил туда. Так она и простояла, даже после нашего задержания. День помучился, затем позвонил ростовщику и признался, что ничего не вышло. В ответ посыпались угрозы. «Как хочешь, но чтобы все, что ты испортил, было на месте».

Обвиняемый позвонил Руслансу, который был в Москве, и попросил у него помощи. Дайнега сказал, что ему надо кое-что достать, и выдал пере